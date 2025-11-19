Addio a Ciro Ganassi ‘cameriere’ dei Beatles

E’ mancato all’affetto dei suo cari Ciro Ganassi di 81 anni, ne danno il triste annuncio la moglie Maria, la sorella Dorotea, il cognato Luigi, i nipoti e parenti tutti. Ieri sera in molti hanno partecipato al santo rosario di suffragio nella chiesa parrocchiale di Vetto d‘Enza. Ciro Ganassi e la sua compagna Mari, una coppia che si è incontrata a Milano durante il lavoro e che poi è diventata vettese perché Ciro non ha mai mollato Vetto, A Milano negli anni sessanta del secolo scorso, come tanti in cerca di lavoro che, Ciro e Maria hanno avuto la fortuna di incontrarsi sul lavoro al Grand Hotel Duomo, nel centro storico della ’Milano da bere‘ dove tutto diventava più leggero: Ciro come cameriere e la futura compagna Maria si occupava di altro nello stesso hotel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

