Juventusnews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adani sulla corsa allo scudetto: «Inter favorita. Altre? Io non dimentico la Juventus. Ma non so se.». Le dichiarazioni del commentatore. L’ex difensore e attuale commentatore sportivo  Lele Adani  è intervenuto sulle colonne de  Il Mattino  per analizzare l’attuale situazione della  Serie A  e la  lotta Scudetto. Secondo l’esperto, la classifica riflette un  andamento incerto, con le  big  che si alternano al comando e che non permettono ancora di tracciare un quadro definitivo. « È ancora presto per dare giudizi precisi ». Adani ha messo in luce la natura  fluida e competitiva  del campionato, suggerendo cautela nel formulare pronostici definitivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

