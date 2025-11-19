Adani sulla corsa allo scudetto | Inter favorita Altre? Io non dimentico la Juventus Ma non so se…
Adani sulla corsa allo scudetto: «Inter favorita. Altre? Io non dimentico la Juventus. Ma non so se.». Le dichiarazioni del commentatore. L’ex difensore e attuale commentatore sportivo Lele Adani è intervenuto sulle colonne de Il Mattino per analizzare l’attuale situazione della Serie A e la lotta Scudetto. Secondo l’esperto, la classifica riflette un andamento incerto, con le big che si alternano al comando e che non permettono ancora di tracciare un quadro definitivo. « È ancora presto per dare giudizi precisi ». Adani ha messo in luce la natura fluida e competitiva del campionato, suggerendo cautela nel formulare pronostici definitivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
