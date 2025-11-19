Action apre un nuovo negozio nel Milanese e raggiunge quota 191 in Italia
La catena di discount non-food Action amplia ulteriormente la sua rete con una nuova apertura nel Milanese. L'azienda apre il suo primo negozio a Caleppio di Settala portando il numero totale di negozi in Italia a 191. L'opening è previsto per sabato 22 novembre. "Siamo molto felici di aprire il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
