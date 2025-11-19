Achraf Hakimi vince il Pallone d’Oro africano
Achraf Hakimi continua a brillare tra i grandi del calcio mondiale. Il difensore e centrocampista marocchino del Paris Saint-Germain, e capitano della nazionale del Marocco, ha conquistato anche il Pallone d’Oro africano, un premio che celebra una stagione straordinaria sia a livello di club sia con la nazionale. Al Psg dal 6 luglio 2021, Hakimi è arrivato dall’Inter a titolo definitivo per 60 milioni di euro più 11 milioni di bonus, firmando un contratto quinquennale. La stagione 2425 è stata memorabile: in 55 partite complessive, ha segnato 11 gol, fornito 16 assist e giocato 4.667 minuti. Il momento più importante è arrivato il 31 maggio 2025, quando ha aperto le marcature nella finale di Champions League vinta 5-0 contro l’Inter a Monaco di Baviera, conquistando così la sua seconda coppa europea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Achraf #Hakimi vince il Pallone d’Oro africano. Supera #Salah e #Osimhen. Il capitano del #Marocco ha conquistato il triplete con il #Psg nella scorsa stagione e segnato 16 gol e fornito 21 assist complessivi. https://www.ilnapolista.it/2025/11/achraf-hakimi-vin - facebook.com Vai su Facebook
BREAKING: Achraf Hakimi wins African Player of the Year Award for 2025! Excellent season for PSG and Morocco right back who beats finalists Mo Salah and Victor Osimhen. Vai su X
Pallone d'Oro, PSG con Dembelé. Ma Hakimi pensa a sé: "Se ho la possibilità di vincerlo..." - Naturalmente il PSG gode di una presenza folta di giocatori in lizza per il prestigioso premio individuale, anche se ci ... Da tuttomercatoweb.com
Ousmane Dembelè vince il Pallone d'Oro 2025 - PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ousmane Dembelè, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d’Oro. iltempo.it scrive
Herve Renard sicuro: “Hakimi dovrebbe vincere il pallone d’oro. È stato eccezionale” - Herve Renard è ricordato dai più come il commissario tecnico dell’Arabia Saudita, noto per il suo look ai Mondiali del 2022. tuttomercatoweb.com scrive