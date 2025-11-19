Achraf Hakimi vince il Pallone d’Oro africano

Achraf Hakimi continua a brillare tra i grandi del calcio mondiale. Il difensore e centrocampista marocchino del Paris Saint-Germain, e capitano della nazionale del Marocco, ha conquistato anche il Pallone d’Oro africano, un premio che celebra una stagione straordinaria sia a livello di club sia con la nazionale. Al Psg dal 6 luglio 2021, Hakimi è arrivato dall’Inter a titolo definitivo per 60 milioni di euro più 11 milioni di bonus, firmando un contratto quinquennale. La stagione 2425 è stata memorabile: in 55 partite complessive, ha segnato 11 gol, fornito 16 assist e giocato 4.667 minuti. Il momento più importante è arrivato il 31 maggio 2025, quando ha aperto le marcature nella finale di Champions League vinta 5-0 contro l’Inter a Monaco di Baviera, conquistando così la sua seconda coppa europea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

