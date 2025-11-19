Achraf Hakimi è stato incoronato calciatore africano dell’anno dopo una stagione ricca di trofei con il PSG

2025-11-19 23:13:00 Giorni caldissimi in redazione! Achraf Hakimi è stato nominato calciatore africano dell’anno 2025 ai premi della Confederation of African Football (Caf) a Rabat mercoledì. Il terzino destro del Paris Saint-Germain e del Marocco ha vissuto un anno straordinario per club e nazionale, aiutando la squadra della Ligue 1 a raggiungere il triplete nazionale e il primo trionfo in Champions League, oltre a guidare la sua nazione alla terza finale consecutiva della Coppa del Mondo. Il 27enne ha preceduto il capitano dell’Egitto Mohamed Salah e l’attaccante della Nigeria Victor Osimhen e, così facendo, diventa il primo marocchino a vincere il premio dai tempi di Mustapha Hadji nel 1998. 🔗 Leggi su Justcalcio.com