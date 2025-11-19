Acerra spari contro la guardia medica e il Sert | indagini in corso
Quattro bossoli calibro 9×19 ritrovati in via dei Mille, ad Acerra: si indaga su un gesto inquietante avvenuto davanti al civico 13 della struttura sanitaria. I Carabinieri stanno indagando per fare luce su un gravissimo episodio avvenuto ad Acerra, in provincia di Napoli, dove un individuo — al momento non identificato — ha esploso diversi . 🔗 Leggi su 2anews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Acerra, spari nella sede della guardia medica: rinvenuti quattro bossoli - facebook.com Vai su Facebook
Spari ad Acerra, colpi di pistola contro la guardia medica: indagini in corso - Ieri sera, intorno alle 23:45 i carabinieri sono intervenuti presso la guardia medica – sede anche del Sert – in via dei mille 13. Riporta ilmattino.it
Spari contro guardia medica nel Napoletano, indagano carabinieri - I carabinieri stanno indagando per fare luce su un inquietante episodio verificatosi ad Acerra, in provincia di Napolo, dove un individuo ha sparato colpi d'arma da fuoco contro la sede della guardia ... Come scrive ansa.it
Acerra, spari nella notte: carabinieri nella guardia medica - Indagini in corso dopo il ritrovamento di quattro bossoli calibro 9x19 Acerra, spari nella notte: Carabinieri nella guardia medica ... Segnala marigliano.net