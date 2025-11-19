Acerra spari contro la guardia medica e il Sert | indagini in corso

Quattro bossoli calibro 9×19 ritrovati in via dei Mille, ad Acerra: si indaga su un gesto inquietante avvenuto davanti al civico 13 della struttura sanitaria. I Carabinieri stanno indagando per fare luce su un gravissimo episodio avvenuto ad Acerra, in provincia di Napoli, dove un individuo — al momento non identificato — ha esploso diversi . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Acerra, spari contro la guardia medica e il Sert: indagini in corso

