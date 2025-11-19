Accordo Usa-Riad su F-35 e nucleare
2.06 Usa e Arabia Saudita hanno firmato accordi sull'energia nucleare civile e sulla difesa durante la visita del principe ereditario Mohammed bin Salman I due Paesi hanno ratificato una "dichiarazione congiunta" sull'energia nucleare civile che "crea la base giuridica per una cooperazione multimiliardaria per diversi decenni" e "condotta in conformità con rigorose norme di non proliferazione", ha sottolineato la Casa Bianca. Inoltre, Trump "ha approvato un importante accordo di vendita di armi, he include future consegne di F-35". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
