Accordo di distribuzione nordamericana per The Contract con Kevin Spacey prodotto da Massimiliano Caroletti
The Contract, thriller interpretato da Kevin Spacey e prodotto da Massimiliano Caroletti per Anteprima, si prepara a raggiungere il pubblico di Stati Uniti e Canada grazie a un accordo di distribuzione con SP Releasing, coronato da una prima mondiale prevista a Los Angeles nel primo quadrimestre del 2026. Un’intesa di rilievo tra Anteprima e SP . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
