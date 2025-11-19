Accordi e intese tra Mbs e Trump in vista della normalizzazione con Israele

Anche in assenza di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita, una nuova normalità sta ricostruendo l’architettura di sicurezza e relazioni in Medio Oriente, scrive Ishaan Tharoor sul Washington Post. Normalità che passa da quanto successo martedì alla Casa Bianca, dove il presidente statunitense, Donald Trump, ha ospitato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, in una visita che ha illustrato le priorità geopolitiche di entrambi i Paesi e ha rafforzato la misura in cui gli Stati Uniti e altre grandi potenze stanno oggi riposizionandosi nei confronti del regno — cancellando di fatto il ruolo del principe nell’omicidio dell’editorialista Jamal Khashoggi, fatto emergere dalla Cia, e più in generale i tratti più impulsivi che avevano caratterizzato la sua prima fase di ascesa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Accordi e intese tra Mbs e Trump, in vista della normalizzazione con Israele

