Accoltellata si lancia dall' auto sul raccordo anulare | l' ex compagno scovato alle porte di Roma

Romatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine della caccia. È stato scovato alle porte di Roma l'uomo che martedì mattina ha accoltellato l'ex compagna che si trovava in auto con lui sul Grande raccordo anulare di Roma. Scappato una volta che la donna si è lanciata dall'auto in corsa per sfuggire al femminicidio l'uomo - un cittadino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

