Accoltellata si lancia dall' auto sul raccordo anulare | l' ex compagno scovato alle porte di Roma

Fine della caccia. È stato scovato alle porte di Roma l'uomo che martedì mattina ha accoltellato l'ex compagna che si trovava in auto con lui sul Grande raccordo anulare di Roma. Scappato una volta che la donna si è lanciata dall'auto in corsa per sfuggire al femminicidio l'uomo - un cittadino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Accoltellata dall'ex compagno, si è lanciata dalla macchina sul Grande Raccordo Anulare per sfuggire alla morte. Vai su X

Una 37enne di origini peruviane ha deciso si lanciarsi da un'auto in corsa per sfuggire a un femminicidio. Accoltellata al petto e al torace, sanguinante, ha avuto infatti la prontezza di riflessi di crearsi una via di fuga, di fatto salvandosi la vita. È quanto success - facebook.com Vai su Facebook

L'ex fidanzato la accoltella, donna si lancia dall'auto in corsa e si salva: l'uomo arrestato dopo un giorno in fuga - Gli investigatori della Squadra mobile della questura di Roma hanno rintracciato e fermato a Fiano Romano, in provincia di Roma, l'uomo che ieri ... Scrive msn.com

Roma, donna accoltellata dall’ex si lancia dall’auto in corsa: aggressore in fuga - Quando la separazione diventa un rischio: un ex accoltella la propria compagna in un drammatico episodio sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Secondo notizie.it

Accoltellata dall'ex a Roma, si lancia dalla macchina: terrore sul Raccordo. La 36enne è in coma (e l'uomo è sparito) - Si è gettata da un'auto dopo essere stata pugnalata più volte, e ora è in pericolo di vita. ilmessaggero.it scrive