Accoltellano uno studente per 50 euro | venerdì gli interrogatori di garanzia dei ragazzini

Sono finiti in carcere per aver accoltellato e rapinato uno studente di 22 anni che resterà invalido. I cinque giovanissimi - due 18enni e tre minorenni - accusati di tentato omicidio saranno sentiti venerdì dal gip, negli interrogatori di garanzia."Speriamo che muoia": i discorsi da brividi dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Studente accoltellato per 50 euro resta invalido, gli aggressori intercettati: «Quello è in coma bro', bene così non parla»: il video della brutale aggressione - Non è in pericolo di vita ma ha subito danni fisici irreparabili il 22enne studente della Bocconi aggredito a coltellate lo scorso 12 ottobre in zona Corso Como a Milano per una rapina ... Riporta ilgazzettino.it