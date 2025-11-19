Accette mannaie e droga | tutto nascosto ai piedi della Montagnola

Bologna, 19 novembre 2025 – Due accette, due mannaie, due coltelli e 50 grammi di hashish sono stati ritrovati dalle forze dell'ordine durante un servizio straordinario di controllo in piazza XX Settembre, effettuato nel parco della Montagnola e nelle strade limitrofe. L’operazione. Durante il servizio, fa sapere la Questura, coordinato con l 'Arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza e l'unità cinofila della polizia di Stato, sono stati sequestrati a carico di ignoti 50 grammi di hashish, trovati vicino alla scalinata del Pincio. Mentre tre persone, un egiziano, un nigeriano e un tunisino, sono state sanzionate per detenzione di sostanza stupefacent e per uso personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

