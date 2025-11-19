Accadde oggi | 19 novembre Gigi Buffon esordisce in serie A

Fremondoweb.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di fronte a lui, il Milan di Roberto Baggio e George Weah, oltre a Boban, Simone e tanti altri Il 19 novembre 1995, allo stadio Tardini di Parma, Gianluigi Buffon, diciassettenne di Massa Carrara pieno di speranze, fece il suo esordio . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 19 novembre gigi buffon esordisce in serie a

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 19 novembre, Gigi Buffon esordisce in serie A

Leggi anche questi approfondimenti

accadde oggi 19 novembre19 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Accadde oggi Brevettata la macchina del caffè, debutta “Lascia o raddoppia”, Gorbaciov incontra Reagan. Come scrive veronasera.it

Mercoledì 19 novembre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno - Scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, che ogni giorno racconta agli appassionati di ... Come scrive vicenzatoday.it

Accadde oggi 18 novembre, 5 foto iconiche: da Muhammad Ali ai 50 anni di Topolino - Accadde oggi 17 novembre: ecco 5 foto iconiche di eventi avvenuti nel passato in questo giorno dell’anno. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Accadde Oggi 19 Novembre