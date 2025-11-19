Accadde oggi | 19 novembre Gigi Buffon esordisce in serie A
Di fronte a lui, il Milan di Roberto Baggio e George Weah, oltre a Boban, Simone e tanti altri Il 19 novembre 1995, allo stadio Tardini di Parma, Gianluigi Buffon, diciassettenne di Massa Carrara pieno di speranze, fece il suo esordio . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
