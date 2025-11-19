Abuso di antibiotici | Batteri sempre più letali E l’Ausl avvia le analisi delle fogne metropolitane

Bologna, 19 novembre 2025 –  L’uso di antibiotici negli allevamenti del Bolognese, dal 2016 a oggi, è sceso del 90 per cento, mentre negli ospedali, partendo dal 2019 (a oggi) è calato del 60 per cento. Purtroppo l’utilizzo di quelli più comuni, generalmente assunti dalle persone senza indicazioni mediche precise, non è sceso significativamente, appena un 10 per cento. Il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl ha così avviato un monitoraggio sul sistema fognario dell’Area Metropolitana per capire presenza e tipologie di batteri farmaco-resistenti e mettere in campo azioni preventive. Resistenza di tanti batteri agli antibiotici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

