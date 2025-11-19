Abusi sulle donne ecco gli appuntamenti per riflettere
Mostre, spettacoli, installazioni e incontri per riflettere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono tantissime le iniziative sul territorio. All’auditorium Maggiolini di Rho, sabato 22 novembre alle ore 21, andrà in scena una rappresentazione teatrale per dire no agli ‘amori tossici’ dal titolo “Credi davvero che sia sincero“. L’evento si colloca nell’ambito dei ‘Dialoghi d’inclusione’ promossi da Polisportiva San Carlo, Parrocchia San Vittore, Spazio De Amicis e comunità Fede e Luce. La rappresentazione, tratta dall’omonimo libro di Roberto Ottonelli e adattato dalla regista Alice Grati, fa parte delle iniziative e dalla rete antiviolenza Nemmeno con un fiore di cui è capofila il Comune di Rho. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La violenza sulle donne è antica come il mondo, ma oggi avremmo voluto sperare che una società avanzata, civile e democratica non nutrisse le cronache di abusi, omicidi e stupri.” Helga Schneider Domenica 23 Novembre 2025. Giornata internazionale cont - facebook.com Vai su Facebook
DONNE NEI CAMPI, TRA SFRUTTAMENTO E RESISTENZA Disuguaglianze, abusi e riscatto delle lavoratrici agricole simbolo di una battaglia collettiva collettiva.it/copertine/lavo… @FlaiCgilModena @er_flai @flaicgil @cgilnazionale @ERCGIL @colletti Vai su X
Abusi sulle donne, ecco gli appuntamenti per riflettere - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le ... Come scrive ilgiorno.it
Abusi sui minori, Gabriele Rosato: «Impariamo ad ascoltare i bambini: è da qui che deve partire la prevenzione» - In occasione della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, un survivor spiega che è possibile prevenire le violenze tra le mura domestiche ... Segnala vanityfair.it
Il ’No’ alla violenza sulle donne. Una giornata per riflettere e fare un grande rumore - Sul palco tante voci della politica e della cultura, insieme agli studenti delle scuole superiori. Si legge su msn.com