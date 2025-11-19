Abusi sulle donne ecco gli appuntamenti per riflettere

Mostre, spettacoli, installazioni e incontri per riflettere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono tantissime le iniziative sul territorio. All’auditorium Maggiolini di Rho, sabato 22 novembre alle ore 21, andrà in scena una rappresentazione teatrale per dire no agli ‘amori tossici’ dal titolo “Credi davvero che sia sincero“. L’evento si colloca nell’ambito dei ‘Dialoghi d’inclusione’ promossi da Polisportiva San Carlo, Parrocchia San Vittore, Spazio De Amicis e comunità Fede e Luce. La rappresentazione, tratta dall’omonimo libro di Roberto Ottonelli e adattato dalla regista Alice Grati, fa parte delle iniziative e dalla rete antiviolenza Nemmeno con un fiore di cui è capofila il Comune di Rho. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

