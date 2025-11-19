Abusi alcol e rinascita | Aida Yespica racconta il trauma che l’ha cambiata per sempre

L’infanzia spezzata di Aida Yespica, il racconto a Le Iene. Quando Aida Yespica ha deciso di parlare a Le Iene nella puntata del 18 novembre, non si trattava di una semplice intervista: era la liberazione di un trauma che l’aveva segnata profondamente. La showgirl venezuelana ha raccontato di essere stata abusata da uno zio all’età di sette anni, un’esperienza che aveva rimosso per decenni. “In quel momento mi sono fermata, mi sono messa a piangere”, ha raccontato, descrivendo la riemersione improvvisa del dolore durante una conversazione con un’amica che aveva vissuto un abuso simile. Il trauma infantile ha condizionato la sua vita intera, segnando la percezione del corpo, della fiducia e della sessualità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Abusi, alcol e rinascita: Aida Yespica racconta il trauma che l’ha cambiata per sempre

