Abusata da un amico dopo la serata in discoteca La giovane gli aveva chiesto un passaggio a casa

Anconatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Chiede un passaggio in auto a un amico, lui la porta a casa sua e la violenta. Questa l’accusa contro un 23enne senigalliese mossa da una sua amica, ex compagna di scuola, che porterà il giovane a processo per violenza sessuale. La giudice Francesca De Palma lo ha rinviato a giudizio e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

