Abusata da un amico dopo la serata in discoteca La giovane gli aveva chiesto un passaggio a casa
ANCONA - Chiede un passaggio in auto a un amico, lui la porta a casa sua e la violenta. Questa l’accusa contro un 23enne senigalliese mossa da una sua amica, ex compagna di scuola, che porterà il giovane a processo per violenza sessuale. La giudice Francesca De Palma lo ha rinviato a giudizio e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Confessa alla madre abusi subiti a 11 anni da amico famiglia. L'uomo è indagato per violenza sessuale su minore #ANSA
Stupro di gruppo a #Genova, ragazza 27enne denuncia l'ex e un amico: fermati