Abbandono di rifiuti nel canale Gorello fermati i responsabili
Vecchiano, 19 novembre 2025 – Un rapido e professionale intervento della Polizia Municipale di Vecchiano, unito alla preziosa collaborazione dei cittadini residenti e all'importanza delle infrastrutture di sorveglianza sul territorio, ha permesso di risalire in tempi brevi ai presunti responsabili dell'abbandono di rifiuti speciali derivati da lavori edili (rifiuti di imballaggi vari e scarti di materiali isolanti, ndr), avvenuto nel Canale di bonifica denominato "Gorello". Tutto è partito dalla segnalazione di un residente che, udito il passaggio in orario notturno di un furgone cassonato e notato che dal portellone aperto venivano lanciati sacchi nel fossato, ha immediatamente allertato un vicino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
