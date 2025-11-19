Abbandona i rifiuti lungo un torrente ma dimentica le bollette nei sacchi | 31enne rintracciato dalla polizia e denunciato nel Bolognese

Ha scaricato lungo il torrente Idice di Bologna una porta, materassi, bombolette e molti sacchi di rifiuti, ma la sua leggerezza lo ha tradito. Tra i sacchi, infatti, c’erano anche alcune bollette del gas intestate a lui con tanto di nome e cognome. E così, giunta sul posto per controllare i sacchi di immondizia abbandonati, la polizia locale di San Lazzaro di Savena, un piccolo comune in provincia di Bologna, non ha avuto difficoltà a risalire al responsabile. Si tratta di un ragazzo di 31 anni, residente a Ozzano che ora è stato denunciato per abbandono di rifiuti. La multa in arrivo. L’uomo dovrà pagare una multa che va da mille a diecimila euro, con la possibilità di una pena raddoppiata qualora emergessero rifiuti pericolosi tra quelli abbandonati. 🔗 Leggi su Open.online