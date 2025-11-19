Abbandona i rifiuti lungo l’Idice Ma lascia la bolletta | denunciato

Abbandona rifiuti lungo le sponde del torrente Idice nel territorio di San Lazzaro di Savena, ma dimentica una bolletta del gas con tutti i suoi date anagrafici: denunciato. Si tratta di un uomo di 31 anni che è stato agevolmente rintracciato dalla polizia locale: adesso rischia un’ammenda fino a diecimila euro. Un uomo di 31 anni, residente nel Comune di Ozzano dell’Emilia, è stato denunciato dalla polizia locale di San Lazzaro di Savena per aver abbandonato rifiuti di vario genere vicino al guado del torrente Idice, poco lontano da via del Fiume. Gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità grazie ad alcune bollette del gas intestate a lui, che erano contenute in uno dei sacchi della spazzatura che l’uomo aveva gettato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abbandona i rifiuti lungo l’Idice. Ma lascia la bolletta: denunciato

News recenti che potrebbero piacerti

Enzo Costanza. . Grottaminarda, lastre di eternit e rifiuti pericolosi abbandonati nelle campagne in contrada San Pietro. Ho ricevuto una segnalazione e mi sono recato sul posto. Lastre di amianto da tempo sono a terra, coperte dalla vegetazione. Poi plastic - facebook.com Vai su Facebook

Autolavaggio sulla Casilina abbandona rifiuti pericolosi e acque reflue senza autorizzazione ift.tt/6zWf0Ct Vai su X

Abbandona i rifiuti lungo l’Idice. Ma lascia la bolletta: denunciato - Un 31enne di Ozzano rischia una multa di 10mila euro. Si legge su ilrestodelcarlino.it

S.LAZZARO DI S. (BO) – Abbandona rifiuti lungo l’Idice ma dimentica una bolletta del gas: denunciato - Si tratta di un uomo di 31 anni che è stato rintracciato dalla Polizia Locale: adesso rischia un’ammenda fino a diecimila euro. Riporta renonews.it

Abbandona i rifiuti lungo un torrente, ma dimentica le bollette nei sacchi: 31enne rintracciato dalla polizia e denunciato nel Bolognese - Ha scaricato lungo il torrente Idice di Bologna una porta, materassi, bombolette e molti sacchi di rifiuti, ma la sua leggerezza lo ha tradito. Scrive msn.com