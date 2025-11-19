a16 chiusura per il tratto autostradale verso grottaminarda

Tempo di lettura: < 1 minuto Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino giungi di dilatazione del viadotto “Leone”, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 19, alle 6:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Calaggio nord”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per Bovino, immettersi sulla SR1 verso BovinoNapoli e sulla SS90, per poi rientrare in A16 a Grottaminarda. Per il traffico locale diretto a Lacedonia, Vallata e zone limitrofe, si consiglia di percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

