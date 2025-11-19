A Very Jonas Christmas Movie recensione | i Jonas Brothers in una commedia natalizia con un tocco di fantasy canzoni amore fraterno e magia
La nostra recensione di A Very Jonas Christmas Movie, una commedia musicale natalizia con protagonisti i Jonas Brothers: tre fratelli canterini che voglio solo tornare a casa dalla famiglia. A Very Jonas Christmas Movie, diretto da Jessica Yu e prodotto dai Jonas Brothers, è una commedia musicale natalizia che racconta il ritorno a casa di Kevin, Joe e Nick dopo un tour mondiale. I tre fratelli devono affrontare imprevisti che mettono alla prova il loro legame. Il film gioca con l’immagine pubblica dei Jonas, ma a volte ne esaspera i tratti rendendoli caricaturali. L’autoironia funziona, anche se alcune gag risultano forzate. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
