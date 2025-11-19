A un mese dal cessate il fuoco Gaza resta un deserto di guerra Manca di tutto e il futuro è incerto

Bergamonews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto ciò di cui Gaza ha bisogno, nel mondo esiste già. Andrebbe però dato il permesso per farlo entrare”. A parlare è il capomissione di Cesvi, Luca Sangalli, che offre una fotografia della drammatica situazione nella striscia, nella quale si sono fermati i bombardamenti ma non le sofferenze della gente. Può farci una panoramica generale sulla situazione a Gaza? La popolazione è tornata a vivere nella striscia? A un mese dal cosiddetto “cessate il fuoco”, la situazione a Gaza è cambiata relativamente. Gli effetti della catastrofe umanitaria avvenuta negli scorsi due anni continuano e continueranno per molto tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

mese cessate fuoco gaza“A un mese dal cessate il fuoco, Gaza resta un deserto di guerra. Manca di tutto e il futuro è incerto” - Il capomissione di Cesvi Luca Sangalli ci offre una fotografia della drammatica situazione nella striscia, nella quale si sono fermati i bombardamenti ma non le sofferenze della gente ... Riporta bergamonews.it

mese cessate fuoco gazaÈ passato un mese dal cessate il fuoco a Gaza. E Israele lo ha violato almeno 282 volte - Nel primo mese di cessate il fuoco a Gaza l’esercito israeliano ha condotto bombardamenti per 25 giorni, uccidendo almeno 242 palestinesi. Da lifegate.it

mese cessate fuoco gazaIn cifre: ecco come Israele ha violato il cessate il fuoco a Gaza - Con l’ingresso del cessate il fuoco nel suo secondo mese, Israele ha violato l’accordo almeno 282 volte tra il 10 ottobre e il 10 ... Riporta infopal.it

Cerca Video su questo argomento: Mese Cessate Fuoco Gaza