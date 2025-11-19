Arezzo, 19 novembre 2025 – Questo giovedì 20 novembre alle ore 21.15, all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini andrà in scena uno spettacolo dedicato ai 250 anni dalla nascita di una delle più grandi autrici della storia: Jane Austen. Lo spettacolo dal titolo “Becoming Jane. Miss Austen tra ragione e sentimento”, è una raffinata lettura con accompagnamento musicale che promette di emozionare e far riflettere. Sul palco, Stefania Carlesso e Carlo Colombo leggeranno e metteranno in musica estratti dai romanzi più celebri di Jane Austen, come “Orgoglio e Pregiudizio”, “Emma”, “Ragione e Sentimento”, con lettere e testimonianze personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Terranuova spettacolo in omaggio a Jane Austen