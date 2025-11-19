A Sulbiate i mercatini di Natale

Camminando tra le bancarelle, ogni passo è l'occasione per scegliere un dono e lasciarsi conquistare dalla magia delle feste. Domenica 30 novembre torna l’appuntamento con i mercatini di Natale a Sulbiate. L'appuntamento è all'Ex Filanda di via Manzoni 9A, dalle 10 alle 18, che per l'occasione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

