A scuola in Piedibus | più chilometri meno CO? e nuovi premi per i piccoli camminatori
Arezzo, 19 novembre 2025 – . Oltre 7.000 km percorsi a piedi e 1.000 kg di CO? risparmiati nell'anno scolastico 20242025. “Il Piedibus è una delle iniziative che meglio rappresentano la nostra idea di città sostenibile. È un progetto che unisce salute, e ducazione e tutela dell’ambiente, ma soprattutto coinvolge bambini e famiglie in un percorso quotidiano di responsabilità e partecipazione. I risultati raggiunti fino ad oggi dimostrano che, con semplici azioni e con la collaborazione di tutti, possiamo migliorare concretamente la qualità della vita e della mobilità ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
