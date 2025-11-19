A scuola arrivano le prime aule dedicate all' educazione affettiva
Riconoscere le emozioni, imparare a gestirle e a trasformarle in relazioni sane: è da qui che parte la prevenzione della violenza di genere. Nasce con questo obiettivo “Spazio Emozione”, il progetto che porta nelle scuole italiane vere e proprie aule dedicate all’educazione affettiva, spazi dove. 🔗 Leggi su Today.it
"Dove le parole non arrivano, la musica parla" Questa mattina lo abbiamo percepito nel modo più semplice e vero: le voci degli studenti delle classi Prime della scuola secondaria di I grado e quelle degli ospiti della RSA "Casa Monaca" si sono incontrate
A scuola arrivano le prime aule dedicate all'educazione affettiva - Nasce "Spazio Emozione", il progetto che insegna a riconoscere e gestire le emozioni per prevenire la violenza di genere.
Ultima notte di follia a scuola. Banchi e armadietti distrutti, idranti per allagare le aule - Nella notte ignoti sono entrati nell'edificio devastando completamente il secondo piano
Ma che scuola è quella che ha ignorato Paolo? - Solo che, per fare spazio, si sacrifica l'unica cosa che serve: ascoltare i ragazzi