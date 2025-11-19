A scuola arrivano le prime aule dedicate all' educazione affettiva

Today.it | 19 nov 2025

Riconoscere le emozioni, imparare a gestirle e a trasformarle in relazioni sane: è da qui che parte la prevenzione della violenza di genere. Nasce con questo obiettivo “Spazio Emozione”, il progetto che porta nelle scuole italiane vere e proprie aule dedicate all’educazione affettiva, spazi dove. 🔗 Leggi su Today.it

