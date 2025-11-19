A San Giovanni Rotondo solidarietà e musica con il live ' Merry Christmas' di Karima

Anche quest’anno la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo rinnova il suo impegno a favore delle famiglie del territorio con la terza edizione di ‘Natale col Cuore’, in programma lunedì 8 dicembre alle 20 presso la Chiesa di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tutto pronto per il BEER FEST San Giovanni Rotondo 2025! Tre giorni di birra, musica e divertimento nel cuore di Largo Piscine! 24 – 25 – 26 ottobre 2025 San Giovanni Rotondo (FG) Scopri il programma VENERDÌ 24 OTTOBRE – ore 20:30 - facebook.com Vai su Facebook

A San Giovanni Rotondo solidarietà e musica con il live 'Merry Christmas' di Karima - Anche quest’anno la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo rinnova il suo impegno a favore delle famiglie del territorio con la terza edizione di ‘Natale col Cuore’, in programma lunedì ... Come scrive foggiatoday.it

RASSEGNA San Giovanni Rotondo: il ‘Trio Araba Fenice’ per la rassegna ‘InConcerto’ - Il Trio Araba Fenice è un ensemble che unisce pianoforte, flauto e soprano in un percorso musicale tra virtuosismo e suggestioni naturali ... Da statoquotidiano.it

PROIEZIONE A San Giovanni Rotondo la proiezione del docufilm “Il sangue mai lavato” - Prosegue il percorso della comunità di San Giovanni Rotondo verso la nascita del presidio cittadino di “Libera” ... Come scrive statoquotidiano.it