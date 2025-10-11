Palladino: "Tante chiamate, ma aspettavo l'Atalanta. Voglio una ...Cobolli schianta Misolic: Italia in semifinale con un Flavio ...Lazio, il nuovo falconiere è già un caso: sui social vecchi post ...Selvaggia Lucarelli sbotta dopo la Stories sfogo di Barbara d’Urso: ...Collovati gioca Inter Milan in anticipo: «Ecco che derby mi aspetto, ...Allenamento Juve, rientrano tutti i Nazionali. C’è un’assenza di ...Juventus Women Lione 3-0 LIVE: occasione per Dumornay in avvio di ...Erdogan: "La Turchia è sempre pronta a discutere con la Russia"Accoltellata si lancia dall'auto sul raccordo anulare: l'ex compagno ..."Buratto, Fili, Bastoni", Caracciolo: "Un'esposizione emozionante che ...Riforma di Castore, l'ingegnere Costantino appena nominato valuta le ...Parma, intesa vicina per GuaitaLegionella a San Siro, la mappa del contagio. Scendono a 7 le persone ...Viale Marconi, incendio in un appartamento: sei persone intossicateApprofitta dell'inventario e ruba nel magazzino di un supermercato, ...Risonanze la rassegna di Dimensioni musicaliLe notizie più importanti di oggi 19 novembre 2025 a Latina e in ...Fermati in auto con decoder per le centraline e chiavi: quattro ...Restano gravissime le condizioni della 26enne finita con l'auto ...Ancora un incidente: l'auto sbanda e finisce nel canale d'acqua ...Avellino ospita la chiusura della campagna elettorale della rete “PER ...Avellino ospita la presentazione di “41° parallelo Nord on the road”Petitto (FI): “Riportare al centro le imprese agricole, ascoltare chi ...Colpevolizzare tutti i maschi per la violenza sulle donne creerà solo ...Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio: “Mi sento un po’ ...Pronostici ammoniti Brasileirao: la tripla del giovedìBallando con le stelle, Selvaggia Lucarelli si scaglia (ancora) ...Coppa Davis, Cobolli si emoziona: “Giorno più bello della mia vita”. ...Scavi in casa del Jazz per caso Adinolfi a Roma, trovata una botola ...Gaza, ancora raid Idf su tutta la Striscia, 22 morti tra cui il ...Coppa Davis, Italia-Austria 2-0 con Berrettini e Cobolli: è ...Il presidente serbo Vucic chiamato in causa nel caso del “Sarajevo ...Il piano segreto di Trump per l'Ucraina 'dimezza' Kiev. Zelensky: ...FdI e gli attacchi a Mattarella, Parrini: "Meloni vuole mettere le ...Leonardo è morto soffocato dal suo giubbotto all'asilo nido: la ...Ballando con le Stelle: come sta Francesca Fialdini? Le sue parole ...Israele lancia raid su Gaza: "Siamo stati attaccati da Hamas". Almeno ...Schlein: “Chi attacca Mattarella ci trova dall’altra parte”Atalanta, inizia l’era Palladino: “Voglio una squadra che rispecchi ...Ghisalba, operaio schiacciato da un cavalletto da 500 kg: è graveTregua olimpica per Milano-Cortina: l’Onu approva la risoluzione ...LIVE Juventus-Lione 3-0, Champions League calcio femminile in ...Vingegaard sull'opzione Giro-Tour: "Possibile, ma il Tour de France ...Roma, donna accoltellata dall'ex compagno sul Gra: uomo rintracciato ...Accoltellato a Milano, gli aggressori: "Andiamo in ospedale e ...Occupate le casette di Novoli (Firenze)Bignami-Malan: per FdI questione chiusa, rinnoviamo stima a MattarellaColloquio Mattarella-Meloni, per il Quirinale il caso è chiusoBcc Iccrea amplia l’accesso al lavoro agileDimensionamento scolastico, Consiglio di Stato accoglie ricorso Mim ...Conferenza stampa Palladino, il nuovo tecnico dell’Atalanta si ..."Le escono gli occhi". Carmen Consoli fa il comizio all'università e ...Buffon junior fa mangiare le mani all’Italia: gioca e segna per la ...Ombre sulla presidenza Zelensky: Yermak al centro del terremoto ...Aurigemma (Lazio e Conferenza Assemblee Legislative): “Serve ...Orrore in Italia: uccide la sorella a coltellate, poi la chiamata ...Coppa Davis: Berrettini e Cobolli portano l'Italia in semifinaleL'urlo e il sorriso di Matteo Berrettini: «Mi siete mancati da morire»Familystone 2 in sviluppo dopo 20 anni dalla morte di Diane KeatonScena falsa di seinfeld girata per dark horse di todd solondzAmorim lancia un avvertimento alla squadra “tutt’altro che perfetta” ...Giornalisti, Gualtieri: “Informazione libera è condizione per ...Caso Garlasco, Sempio: “Io perseguitato, non ho più una vita”Convocate Italia Femminile, la lista di Soncin per la doppia ...Bucchioni nutre seri dubbi sul discorso rinnovi: «Yildiz e Vlahovic? ...Juventus Women Lione 3-0 LIVE: comincia la ripresaCoppa Davis: Berrettini e Cobolli dominano l'Austria. C'è la ...Assemblea Cei ad Assisi, card. Zuppi: ”Su Abusi vogliamo chiarire ...Uccide la sorella a coltellate e chiama i carabinieriCommissaria UE: “i migranti illegali vanno deportati”Giornale radio del pomeriggio, mercoledì 19 novembreIsraele, Netanyahu in Siria visita la 'zona cuscinetto': le immaginiUcraina, Zelensky in Turchia visita il mausoleo di Ataturk: le ...Monaco, il principe Alberto e la principessa Charlene celebrano la ...Calcio, la gioia per le strade di Curacao: i caraibici per la prima ...Roma, fermato l’uomo che ieri ha accoltellato la ex sul GraPolizza cristalli: a Pordenone è record di richiesteL'Italia passa ai quarti ai mondiali Under 17: in campo anche il ...Altri 20 alberi per Perugia grazie agli studenti della scuola "Don ...Perugia, Javier Faroni operato in ArgentinaNon solo Jovanotti, sarà un'estate di grandi eventi: dai concerti ...Stop al dormitorio del Centro Padre Nostro, Inzerillo: "Con soli 18 ...Campi Flegrei, trema ancora la terra: popolazione avverte nuova scossaViale Marconi, incendio in un appartamento:sei persone intossicateNell’esposto del padre del 2024, la tragedia annunciata di Elia e sua ...“Non siete veri carabinieri”. Volevano soccorrerlo, li prende a morsi ...Si alza il sipario sulla Pallavolo Casaluce: si scrive una pagina di ...Il valore e la sfida della fraternità oggi: presentazione del libro ...Partinico, neonato non respira: la corsa contro il tempo della ...Accoltella un ragazzo al collo durante una lite a Codogno: 17enne ...Massimiliano Romeo e la candidatura a sindaco di Milano del fratello ...WWE: Maxxine Dupri emoziona il WWE Universe dopo la vittoria più ...Napoli-Atalanta, Conte spiazza ancora: cambio sulla fascia e esordio ...Coppa Davis, l'Italia va in semifinaleBellinazzo: “Nuovo Stadio? Ecco qual è l’orizzonte temporale. Il ...Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e la confessione tv: "Mi sento un ...Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: Flavio Cobolli spazza via Misolic e ...LIVE Bolelli/Vavassori-Erler/Miedler, Italia-Austria Coppa Davis in ...LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: ...Natale, torna a Roma il Festival Panettone MaximoLa Juve vuole tornare a vincere. Chiellini: “È ancora tutto in ...Evenepoel sulla rivalità con Pogacar: "Brutto perdere, ma di certo ...Louis Buffon segna a raffica con la Repubblica Ceca. L'Italia spera ...Ucraina, il piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l'esercito ...Coppa Davis: Cobolli supera Misolic in due set. Dopo il successo di ...Anziano aggredito sul bus, assolti due giovani di Benevento Candidati Globe Soccer Awards 2025, Yildiz e Nico Paz i due nomi ...Caso Garofani, nuovo gelo al Quirinale dopo il colloquio ...Israele torna a colpire Gaza, almeno 19 vittime: «Hamas ha violato la ...Addio cinepanettoni, la tradizione pop del Natale in Italia è solo ...Fratello uccide la sorella a coltellate nel Napoletano: confessato il ...“Piantati 30 nuovi alberi di diverse specie”: così il Municipio 2 di ...Orrore in Italia: uccide la sorella a coltellate, poi la chiamata ...“Fermatela, è impazzita”. Uomini e Donne, Gemma Galgani perde la ...Eternals come un formato seriale avrebbe salvato il film del MCUMilly alcock supergirl e jason momoa lobo: il trailer del DCU ...Arisa età fidanzato studi e tricotillomania: vita e carrieraNcuti gatwa il miglior dottore che doctor who non ha scelto per il ...CM.com – Ter Stegen pronto a tornare in campo a dicembre: la ...Incidente Milano, il Suv potrebbe essere passato col rossoL'Onu adotta la risoluzione dell'Italia sulla tregua olimpica. ...Giglio d’Oro a Ciccone: “Farò Giro e Tour ma basta classifica, voglio ...Il test del carrello che sta sconvolgendo i cassieri PAM tra ...Inter Milan, chi tra le due squadre arriva più stanca al derby? ...Calciomercato Juve, l’ex bianconero è rinato in Brasile. Ora è in ...Italia batte l'Austria in Coppa Davis: azzurri in semifinale con le ...Casa abbandonata, blitz all’alba: ci viveva un uomo con molti ...Elezioni Regionali Campania 2025, tutto quello che c'è da sapere: la ...Simona Candles porta la sua "Candle Experience" alla Libreria IoCiStoRagazzino di 17 anni accoltella al collo un coetaneo durante una ...Nella loro auto hanno 150 grammi di hashish, a tradirli una manovra ...Tamponamento sulla Flaminia, una delle auto coinvolte perde metano. ...Donna accoltellata sul Raccordo, fermato l’ex marito a Fiano ...Perché il cane mangia la terra: come evitarlo e quali sono le causeBimbo morto all’asilo: l’autopsia conferma l’asfissia meccanicaIrama torna a parlare di Giulia De LellisLibano, rapporto Unifil: “Da Israele 7300 violazioni nello spazio ...K3 Pebblestone: il Software ERP Ideale per le Aziende di Moda e RetailLIVE Cobolli-Misolic 6-1, 6-3, Italia-Austria 2-0 Coppa Davis in ...LIVE Juventus-Lione 3-0, Champions League calcio femminile in ...Calendario Mondiali beach volley 2025 oggi: orari partite 20 ...LIVE Gottardi/Orsi Toth-Bock/Lippmann, Mondiali beach volley 2025 in ...Dove vedere in tv Italia-Belgio, Coppa Davis 2025: orario semifinale, ...Napoli, Politano e la ricetta anti-crisi: “Coesione tra squadra, ...Trump chiama Putin: “Fammi risolvere la tua cavolo di guerra”Madre e figlio trovati morti in Salento: ipotesi omicidio-suicidioEstrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 19 ...Juventus: Spalletti vuole un registaPalladino: “Voglio un’Atalanta sfrontata già a Napoli”FOTO/ Contrada Cancelleria finalmente ha i civici, l’Amministrazione: ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Nell’esposto del padre del 2024, la tragedia annunciata di Elia e sua madre Najoua

Nell’esposto del padre del 2024, la tragedia annunciata di Elia e sua madre Najoua

CALIMERA– La tragedia che ha spezzato la vita del piccolo Elia Perrone, 9 anni, e della madre Najo... ► lecceprima.it

Vingegaard sull

Vingegaard sull'opzione Giro Tour: "Possibile, ma il Tour de France avrebbe la priorità"

Roma, 19 novembre 2025 - La pausa tra una stagione e l'altra è un po' il momento del 'fantaciclismo... ► sport.quotidiano.net

Calciomercato Juve, l’ex bianconero è rinato in Brasile. Ora è in uscita dal proprio club d’appartenenza: Zenit in pressing, il Milan osserva da lontano

Calciomercato Juve, l’ex bianconero è rinato in Brasile. Ora è in uscita dal proprio club d’appartenenza: Zenit in pressing, il Milan osserva da lontano

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, l’ex Kaio Jorge è rinato in Brasile: 22 gol. Zenit in... ► juventusnews24.com

Uccide la sorella a coltellate e chiama i carabinieri

Uccide la sorella a coltellate e chiama i carabinieri

Il delitto nel Napoletano: dopo l'omicidio ha videochiamato la madre per mostrarle il corpo The ... ► lidentita.it

Simona Candles porta la sua "Candle Experience" alla Libreria IoCiSto

Simona Candles porta la sua "Candle Experience" alla Libreria IoCiSto

Simona Candles, il brand artigianale noto per le sue creazioni profumate e di alta qualità, è liet... ► napolitoday.it

Irama torna a parlare di Giulia De Lellis

Irama torna a parlare di Giulia De Lellis

A distanza di 7 anni, Irama è tornato a parlare della sua ex Giulia De Lellis, rivelando di aver vi... ► ildifforme.it

Palladino: "Tante chiamate, ma aspettavo l

Palladino: "Tante chiamate, ma aspettavo l'Atalanta. Voglio una squadra sfrontata già a Napoli"

Il nuovo allenatore si presenta: "Ci deve essere una voglia di rivalsa, non meritiamo questa posizio... ► gazzetta.it

Juventus: Spalletti vuole un regista

Juventus: Spalletti vuole un regista

Spalletti vuole il suo Brozovic prima Luciano Spalletti è stato chiaro con Damien Comolli: “Mi ser... ► ilprimatonazionale.i

Candidati Globe Soccer Awards 2025, Yildiz e Nico Paz i due nomi della Serie A al premio di Dubai come miglior emergente! Ecco con chi si sfideranno per il titolo

Candidati Globe Soccer Awards 2025, Yildiz e Nico Paz i due nomi della Serie A al premio di Dubai come miglior emergente! Ecco con chi si sfideranno per il titolo

Candidati Globe Soccer Awards 2025, Yildiz e Nico Paz dalla Serie A per il premio di miglior emerge... ► calcionews24.com

Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio: “Mi sento un po’ perseguitato. Mio padre? Segnò tutte le spese”

Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio: “Mi sento un po’ perseguitato. Mio padre? Segnò tutte le spese”

L'intervista di Bruno Vespa ad Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi: ... ► fanpage.it

Anziano aggredito sul bus, assolti due giovani di Benevento 

Anziano aggredito sul bus, assolti due giovani di Benevento 

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso con una sentenza di assoluzione il processo a carico... ► anteprima24.it

Buffon junior fa mangiare le mani all’Italia: gioca e segna per la Repubblica Ceca e non è detto che cambi idea

Buffon junior fa mangiare le mani all’Italia: gioca e segna per la Repubblica Ceca e non è detto che cambi idea

Louis Buffon, figlio di Gigi, brilla con la Repubblica Ceca U19 segnando tripletta su tripletta, ma... ► ilnapolista.it

Massimiliano Romeo e la candidatura a sindaco di Milano del fratello “Champagne”: “Filippo è estroverso, io moderato”

Massimiliano Romeo e la candidatura a sindaco di Milano del fratello “Champagne”: “Filippo è estroverso, io moderato”

“Con l’aperitivo di cittadinanza riuscirebbe a recuperare del consenso…cosa volete che vi dica, lui... ► ildifforme.it

Riforma di Castore, l

Riforma di Castore, l'ingegnere Costantino appena nominato valuta le dimissioni

La riforma delle società partecipate del Comune di Reggio Calabria, in cui si sono azzerati i cda ... ► reggiotoday.it

Petitto (FI): “Riportare al centro le imprese agricole, ascoltare chi lavora la terra”

Petitto (FI): “Riportare al centro le imprese agricole, ascoltare chi lavora la terra”

Avellino – Altragricoltura CSSA ha rivolto tre domande ai candidati alle elezioni regionali in Cam... ► avellinotoday.it

Colloquio Mattarella Meloni, per il Quirinale il caso è chiuso

Colloquio Mattarella Meloni, per il Quirinale il caso è chiuso

Roma, 19 nov. (askanews) – Venti minuti di colloquio al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giorgia... ► ildenaro.it

Caso Garofani, nuovo gelo al Quirinale dopo il colloquio Meloni Mattarella. FdI: «Caso chiuso»

Caso Garofani, nuovo gelo al Quirinale dopo il colloquio Meloni Mattarella. FdI: «Caso chiuso»

Non è bastato nemmeno il colloquio tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella per placare le tensioni ... ► open.online

Non solo Jovanotti, sarà un

Non solo Jovanotti, sarà un'estate di grandi eventi: dai concerti alle corse in notturna, così riparte l'ippodromo

L'ippodromo della Favorita torna a vivere. E lo fa con un annuncio destinato a cambiare la geograf... ► palermotoday.it

Commissaria UE: “i migranti illegali vanno deportati”

Commissaria UE: “i migranti illegali vanno deportati”

I migranti che arrivano illegalmente nell'Ue "vanno deportati". Lo ha sottolineato la commissaria eu... ► imolaoggi.it

Juventus Women Lione 3 0 LIVE: comincia la ripresa

Juventus Women Lione 3 0 LIVE: comincia la ripresa

di Mauro MunnoJuventus Women Lione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match,... ► juventusnews24.com

Natale, torna a Roma il Festival Panettone Maximo

Natale, torna a Roma il Festival Panettone Maximo

(Adnkronos) – Si terrà domenica 30 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 20.30, presso il Salone delle ... ► periodicodaily.com

Eternals come un formato seriale avrebbe salvato il film del MCU

Eternals come un formato seriale avrebbe salvato il film del MCU

analisi del fallimento di “Eternals” nel contesto del Marvel Cinematic Universe Nel panorama dei fi... ► jumptheshark.it

“Piantati 30 nuovi alberi di diverse specie”: così il Municipio 2 di Roma torna a fiorire. L’iniziativa di Daje De Alberi con l’Arbor Day Foundation

“Piantati 30 nuovi alberi di diverse specie”: così il Municipio 2 di Roma torna a fiorire. L’iniziativa di Daje De Alberi con l’Arbor Day Foundation

Trenta nuovi alberi messi a dimora di tre diverse specie. È l’iniziativa portata a termine dall’ass... ► ilfattoquotidiano.it

Ombre sulla presidenza Zelensky: Yermak al centro del terremoto politico

Ombre sulla presidenza Zelensky: Yermak al centro del terremoto politico

Andriy YermakIl futuro politico di Andriy Yermak, capo dell’Ufficio presidenziale ucraino, è appeso... ► ilfogliettone.it

Roma, fermato l’uomo che ieri ha accoltellato la ex sul Gra

Roma, fermato l’uomo che ieri ha accoltellato la ex sul Gra

Gli investigatori della Squadra mobile della questura di Roma hanno rintracciato e fermato a Fiano ... ► lapresse.it

Palladino: “Voglio un’Atalanta sfrontata già a Napoli”

Palladino: “Voglio un’Atalanta sfrontata già a Napoli”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio un’Atalanta intensa e sfrontata fin dalla mia prima partit... ► anteprima24.it

LIVE Bolelli/Vavassori Erler/Miedler, Italia Austria Coppa Davis in DIRETTA: il doppio non si disputerà

LIVE Bolelli/Vavassori Erler/Miedler, Italia Austria Coppa Davis in DIRETTA: il doppio non si disputerà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39 Buonasera amici di OA Sport. Il doppio non si dispu... ► oasport.it

Scavi in casa del Jazz per caso Adinolfi a Roma, trovata una botola segreta che porta a galleria sotterranea sotto sala di registrazione

Scavi in casa del Jazz per caso Adinolfi a Roma, trovata una botola segreta che porta a galleria sotterranea sotto sala di registrazione

Durante gli scavi alla Casa del Jazz per ritrovare i resti del giudice Adinolfi è emersa una botol... ► ilgiornaleditalia.it

Viale Marconi, incendio in un appartamento: sei persone intossicate

Viale Marconi, incendio in un appartamento: sei persone intossicate

Paura in viale Marconi per un incendio divampato all'interno di un appartamento al primo piano di ... ► livornotoday.it

Libano, rapporto Unifil: “Da Israele 7300 violazioni nello spazio aereo dal cessate il fuoco del 2024, invasa anche la "Linea Blu" con mura di cemento”

Libano, rapporto Unifil: “Da Israele 7300 violazioni nello spazio aereo dal cessate il fuoco del 2024, invasa anche la "Linea Blu" con mura di cemento”

Unifil ha presentato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU un rapporto sulle azioni illegali israelia... ► ilgiornaleditalia.it

Selvaggia Lucarelli sbotta dopo la Stories sfogo di Barbara d’Urso: ‘Cachet da capogiro e benefit’

Selvaggia Lucarelli sbotta dopo la Stories sfogo di Barbara d’Urso: ‘Cachet da capogiro e benefit’

La Stories di Barbara d’Urso che ha acceso la polemica Barbara d’Urso, 68 anni, è di nuovo al ce... ► notizieaudaci.it

Approfitta dell

Approfitta dell'inventario e ruba nel magazzino di un supermercato, ma viene scoperto

Approfittando del fatto che il personale fosse impegnato nelle operazioni di inventario, si è intr... ► latinatoday.it

LIVE Juventus Lione 3 0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: finisce il primo tempo!

LIVE Juventus Lione 3 0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: finisce il primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.34 Primo tempo perfetto della Juventus che chiude con ... ► oasport.it

Scena falsa di seinfeld girata per dark horse di todd solondz

Scena falsa di seinfeld girata per dark horse di todd solondz

Il celebre regista Todd Solondz ha messo in scena un episodio di Seinfeld senza riuscire a ottenere... ► jumptheshark.it

Perché il cane mangia la terra: come evitarlo e quali sono le cause

Perché il cane mangia la terra: come evitarlo e quali sono le cause

Il cane può mangiare terra per curiosità, carenze o pica. Di solito non è grave, ma può causare vom... ► fanpage.it

Legionella a San Siro, la mappa del contagio. Scendono a 7 le persone ricoverate

Legionella a San Siro, la mappa del contagio. Scendono a 7 le persone ricoverate

Nessun nuovo contagio rispetto agli 11 finora contati, ma sono scese da 8 a 7 le persone ricoverat... ► milanotoday.it

Ghisalba, operaio schiacciato da un cavalletto da 500 kg: è grave

Ghisalba, operaio schiacciato da un cavalletto da 500 kg: è grave

Ghisalba. È grave l’operaio di 65 anni rimasto vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto oggi po... ► bergamonews.it

Bcc Iccrea amplia l’accesso al lavoro agile

Bcc Iccrea amplia l’accesso al lavoro agile

Roma, 19 nov. (askanews) – Il Gruppo BCC Iccrea e la delegazione dindacale di Gruppo hanno raggiu... ► ildenaro.it

Allenamento Juve, rientrano tutti i Nazionali. C’è un’assenza di lusso: il motivo è legato all’ultimo impegno in amichevole. Ecco chi è

Allenamento Juve, rientrano tutti i Nazionali. C’è un’assenza di lusso: il motivo è legato all’ultimo impegno in amichevole. Ecco chi è

di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve, rientrati tutti i Nazionali. Manca un giocatore all’app... ► juventusnews24.com

Campi Flegrei, trema ancora la terra: popolazione avverte nuova scossa

Campi Flegrei, trema ancora la terra: popolazione avverte nuova scossa

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi (19,21), mercoledì 1... ► napolitoday.it

Accoltella un ragazzo al collo durante una lite a Codogno: 17enne arrestato per tentato omicidio

Accoltella un ragazzo al collo durante una lite a Codogno: 17enne arrestato per tentato omicidio

I carabinieri di Codogno (Lodi) hanno arrestato un 17enne per tentato omicidio. Sarebbe stato lui l... ► fanpage.it

Orrore in Italia: uccide la sorella a coltellate, poi la chiamata choc: “Ecco cosa ho fatto”

Orrore in Italia: uccide la sorella a coltellate, poi la chiamata choc: “Ecco cosa ho fatto”

A San Paolo Bel Sito, nel Napoletano, la tranquillità di una mattina qualunque si è trasformata in ... ► caffeinamagazine.it

Altri 20 alberi per Perugia grazie agli studenti della scuola "Don Milani": il futuro mette radici

Altri 20 alberi per Perugia grazie agli studenti della scuola "Don Milani": il futuro mette radici

In vista della giornata nazionale degli alberi, istituita il 21 novembre per promuovere la tutela ... ► perugiatoday.it

Evenepoel sulla rivalità con Pogacar: "Brutto perdere, ma di certo non voglio evitarlo"

Evenepoel sulla rivalità con Pogacar: "Brutto perdere, ma di certo non voglio evitarlo"

Roma, 19 novembre 2025 - In un'ipotetica scala gerarchica del ciclismo attuale, per molti, almeno p... ► sport.quotidiano.net

Ncuti gatwa il miglior dottore che doctor who non ha scelto per il 15esimo appuntamento

Ncuti gatwa il miglior dottore che doctor who non ha scelto per il 15esimo appuntamento

Da oltre sessant’anni, Doctor Who si è affermato come una delle serie televisive più iconiche e dur... ► jumptheshark.it

Madre e figlio trovati morti in Salento: ipotesi omicidio suicidio

Madre e figlio trovati morti in Salento: ipotesi omicidio suicidio

Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento, Elia (8 anni) era disteso sul lettone, in camer... ► tgcom24.mediaset.it

Stop al dormitorio del Centro Padre Nostro, Inzerillo: "Con soli 18 euro al giorno impossibile garantire i servizi"

Stop al dormitorio del Centro Padre Nostro, Inzerillo: "Con soli 18 euro al giorno impossibile garantire i servizi"

Il consigliere comunale Gianluca Inzerillo ha presentato un'interrogazione all’assessore alle Atti... ► palermotoday.it

Lazio, il nuovo falconiere è già un caso: sui social vecchi post contro la società e pro Mussolini

Lazio, il nuovo falconiere è già un caso: sui social vecchi post contro la società e pro Mussolini

“Quanto manchi all’Italia Benito mio…”, ma anche attacchi volgari al club sui profili di Giacomo Gar... ► gazzetta.it

Calcio, la gioia per le strade di Curacao: i caraibici per la prima volta al Mondiale

Calcio, la gioia per le strade di Curacao: i caraibici per la prima volta al Mondiale

Euforia in piazza per i tifosi di Curacao, dopo che la nazionale dell’isola caraibica – guidata dal... ► lapresse.it

Avellino ospita la presentazione di “41° parallelo Nord on the road”

Avellino ospita la presentazione di “41° parallelo Nord on the road”

AVELLINO – È stata annunciata la presentazione del libro 41° parallelo Nord on the road: Paesaggi,... ► avellinotoday.it

Viale Marconi, incendio in un appartamento:sei persone intossicate

Viale Marconi, incendio in un appartamento:sei persone intossicate

Paura in viale Marconi per un incendio divampato all'interno di un appartamento al primo piano di ... ► livornotoday.it

Bimbo morto all’asilo: l’autopsia conferma l’asfissia meccanica

Bimbo morto all’asilo: l’autopsia conferma l’asfissia meccanica

Leonardo, 2 anni e mezzo, è morto il 12 novembre nel giardino dell’asilo nido “Ambarabà Ciccì Coccò... ► lortica.it

“Fermatela, è impazzita”. Uomini e Donne, Gemma Galgani perde la testa: mani in faccia al protagonista

“Fermatela, è impazzita”. Uomini e Donne, Gemma Galgani perde la testa: mani in faccia al protagonista

Gran parte della puntata di Uomini e donne andata in onda il 19 novembre ha riportato l’attenzione ... ► caffeinamagazine.it

Inter Milan, chi tra le due squadre arriva più stanca al derby? Numeri a confronto sul minutaggio durante la sosta

Inter Milan, chi tra le due squadre arriva più stanca al derby? Numeri a confronto sul minutaggio durante la sosta

di Redazione Inter News 24Inter Milan, chi tra le due squadre arriva più stanca al derby? Numeri a c... ► internews24.com

Il presidente serbo Vucic chiamato in causa nel caso del “Sarajevo Safari”: nuova denuncia in Procura a Milano

Il presidente serbo Vucic chiamato in causa nel caso del “Sarajevo Safari”: nuova denuncia in Procura a Milano

La già delicatissima inchiesta della Procura di Milano sui cosiddetti “turisti cecchini” di Saraje... ► today.it

Ragazzino di 17 anni accoltella al collo un coetaneo durante una lite: il tentato omicidio

Ragazzino di 17 anni accoltella al collo un coetaneo durante una lite: il tentato omicidio

Ha 17 anni ed è già accusato di tentato omicidio. Un tema ricorrente nelle cronache degli ultimi g... ► milanotoday.it

Familystone 2 in sviluppo dopo 20 anni dalla morte di Diane Keaton

Familystone 2 in sviluppo dopo 20 anni dalla morte di Diane Keaton

annuncio di un sequel per il film “the family stone” Da oltre vent’anni, il film natalizio con un c... ► jumptheshark.it

Ucraina, il piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l

Ucraina, il piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l'esercito | Trump a Putin: "Fammi risolvere la tua cavolo di guerra"

Attacchi russi su Ternopil: almeno 25 morti e decine di feriti. La Gran Bretagna: "Nave spia russa v... ► tgcom24.mediaset.it

Fratello uccide la sorella a coltellate nel Napoletano: confessato il delitto al 112

Fratello uccide la sorella a coltellate nel Napoletano: confessato il delitto al 112

Noemi e Vincenzo RiccardiUn 25enne di San Paolo Bel Sito ha confessato al 112 di aver ucciso la sor... ► ilfogliettone.it

Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 19 novembre 2025

Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 19 novembre 2025

Estrazione Si Vince Tutto oggi, mercoledì 19 novembre 2025: i numeri vincenti | Superenalotto Quest... ► tpi.it

Occupate le casette di Novoli (Firenze)

Occupate le casette di Novoli (Firenze)

Polemica a Firenze. Le 18 casette di legno di Novoli dovevano ospitare per quattro anni nuclei famig... ► tgcom24.mediaset.it

Dove vedere in tv Italia Belgio, Coppa Davis 2025: orario semifinale, tv, streaming. Novità nel palinsesto

Dove vedere in tv Italia Belgio, Coppa Davis 2025: orario semifinale, tv, streaming. Novità nel palinsesto

L’Italia affronterà il Belgio nella semifinale della Coppa Davis 2025, la massima competizione per ... ► oasport.it