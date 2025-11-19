A Resia si parla di violenza sulle donne con un romanzo

A Resia proseguono le iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con la presentazione del libro Impronte invisibili di Teresa Bruno. L'incontro pubblico si terrà sabato 22 novembre alle 17 presso la Sala consiliare del Comune di Resia a Prato: ecco di cosa parla il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

