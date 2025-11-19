A Primavalle una panchina rossa per Manuela Petrangeli

25 novembre 2025 – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Roma, 19 novembre 2025 – Il 25 novembre 2025, alle ore 19:00, il Consigliere Yuri Trombetti inaugurerà una Panchina Rossa in Via Angelo Mai 7, Lotto 3 – Primavalle, alla presenza dei familiari di Manuela Petrangeli, vittima di femminicidio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di Manuela e di tutte le donne che hanno perso la vita a causa della violenza di genere. La panchina rossa, simbolo internazionale di sensibilizzazione e denuncia, rappresenta un monito visibile alla comunità e un invito alla responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it