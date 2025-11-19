A Pisa arriva ' Ir Pastaio' | pasta fresca di qualità in Lungarno Pacinotti
Pasta fresca artigianale in svariate specialità, da consumare sul posto o da asporto. Questa la novità che sbarca in Lungarno Pacinotti numero 40 dove apre le sue porte 'Ir Pastaio', il nuovo progetto che porta la firma di Massimo Rutinelli, imprenditore titolare di diverse attività di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
