A Penne anche quest' anno il premio Sarto dell' anno | i nomi dei quattro vincitori
Anche quest'anno grande partecipazione per la terza edizione della cerimonia di premiazione del “Sarto dell’Anno”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale Petrucci con il patrocinio della Regione Abruzzo. L’evento ha avuto luogo in occasione della tradizionale Festa di Sant’Omobono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Premio e scuola. Tutti i vincitori di quest’anno - Un successo anche quest’anno il premio consiglio comunale, dedicato al tema "La sostenibilità ambientale e il cuore verde del pianeta. Da lanazione.it