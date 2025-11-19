A Penne anche quest' anno il premio Sarto dell' anno | i nomi dei quattro vincitori

Ilpescara.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno grande partecipazione per la terza edizione della cerimonia di premiazione del “Sarto dell’Anno”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale Petrucci con il patrocinio della Regione Abruzzo. L’evento ha avuto luogo in occasione della tradizionale Festa di Sant’Omobono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

a penne anche quest anno il premio sarto dell anno i nomi dei quattro vincitori

© Ilpescara.it - A Penne anche quest'anno il premio "Sarto dell'anno": i nomi dei quattro vincitori

Contenuti che potrebbero interessarti

A Penne anche quest'anno il premio "Sarto dell'anno": i nomi dei quattro vincitori - Si è svolta a Penne nei giorni scorsi la cerimonia istituzionale di consegna dei riconoscimenti nell'ambito del premio "Sarto dell'anno" ... Segnala ilpescara.it

Premio e scuola. Tutti i vincitori di quest’anno - Un successo anche quest’anno il premio consiglio comunale, dedicato al tema "La sostenibilità ambientale e il cuore verde del pianeta. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Penne Quest Anno Premio