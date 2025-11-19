A Ottaviani il premio Truentum | è ammiraglio della Marina Militare
E’ l’ammiraglio Giacinto Ottaviani il premio Truentum 2025. E’ stato deciso ieri mattina nel corso della commissione alla quale hanno partecipato il primo cittadino Antonio Spazzafumo e gli ex premiati Giacomo Vespasiani, Eugenio Coccia e Francesco Franceschi. Si tratta della massima onorificenza cittadina, riconosciuta a figure sambenedettesi che abbiano ottenuto risultati di rilievo nazionale o internazionale, e conferma il ruolo di Ottaviani tra i profili più rappresentativi della comunità d’origine. Nato a San Benedetto il 19 luglio 1964, Ottaviani è ammiraglio di squadra della Marina Militare italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
