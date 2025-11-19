A Napoli torna Padelness la prima fiera italiana del padel e del fitness

Tutto pronto per la seconda edizione di “PADELNESS. La prima fiera italiana del padel e del fitness”, ideata e organizzata da Eventi in Mostra Srl. Tre giorni intensi alla Mostra d’Oltremare di Napoli, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, dalle 10:00 alle 21:00, con un fitto e ampio programma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondisci con queste news

Sal Da Vinci. Sal Da Vinci · Rossetto e caffè. Si torna al Teatro Augusteo di Napoli! ? Nelle storie trovate il link per acquistare il vostro biglietto! - facebook.com Vai su Facebook

#napoli, Antonio #conte torna a #castel volturno: discorso alla squadra Vai su X

A Napoli torna Padelness, la prima fiera italiana del padel e del fitness - La prima fiera italiana del padel e del fitness”, ideata e organizzata da Eventi in Mostra Srl. Secondo napolitoday.it

PADELNESS alla Mostra d'Oltremare di Napoli - La prima fiera italiana del padel e del fitness", ideata e organizzata da Eventi in Mostra Srl. Si legge su ansa.it

Padelness, la prima fiera italiana del padel e del fitness torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli - Ritorna Padelness alla Mostra d’Oltremare e rinnova la sua caratteristica di fiera “educativa” che promuove uno stile di vita sano tra benessere, sport e divertimento, attraverso l’informazione e la ... Da corrieredellosport.it