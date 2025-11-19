A Monza la pista di ghiaccio

Monza on ice. Da sabato 22 dicembre è aperta a Monza, in largo IV Novembre, è aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio, il luogo ideale per vivere la magia del Natale in città. Che si sia pattinatori esperti o principianti alle prime esperienze, sarà possibile volteggiare sui pattini avvolti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it