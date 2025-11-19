A Montecchio il primo convegno Internazionale di Studi Italici | Relazioni complicate Reciprocità e dipendenze culturali fra i popoli antichi dell’Italia centrale

19 nov 2025

Nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 novembre 2025 a Montecchio in provincia di Terni, presso la Biblioteca Comunale Community Hub, si terrà il primo Convegno Internazionale di Studi Italici dal titolo “Relazioni complicate. Reciprocità e dipendenze culturali fra i popoli antichi dellItalia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

A Montecchio il primo convegno Internazionale di Studi Italici: "Relazioni complicate. Reciprocità e dipendenze culturali fra i popoli antichi dell'Italia centrale"

