A Monfalcone si accende il Sogno del Natale

È un filo narrativo quello che conduce dall’incantesimo al sogno, un percorso ideale che l’amministrazione comunale ha scelto di tracciare per l’edizione 2025 del Dicembre monfalconese, in continuità con lo scorso anno e con l’intento di aggiungere ‘meraviglia’ alle iniziative pensate per le. 🔗 Leggi su Triesteprima.it