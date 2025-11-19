A Mola un concerto che attraversa i secoli e gli stili della tradizione organistica europea Solista all’organo Matteo Imbruno
Sabato 22 novembre, alle ore 20, nella Chiesa di San Domenico a Mola di Bari, la XVI edizione della Rassegna Organistica Internazionale di Santa Maria del Passo - diretta da Margherita Sciddurlo - propone un concerto che attraversa i secoli e gli stili della tradizione organistica europea, dal. 🔗 Leggi su Baritoday.it
