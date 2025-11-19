A Mestre il corso di italiano per bengalesi in collaborazione con il Comune

Veneziatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta, a Mestre, viene organizzato un corso di lingua italiana in bengalese con il supporto del Comune di Venezia tramite l'assessorato alle politiche educative. Include anche l'educazione civica, durerà due mesi ed è rivolto alle persone del Bangladesh residenti in città, di fatto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

mestre corso italiano bengalesiCorsi di italiano per bengalesi, boom di iscritti a Mestre: «Novanta partecipanti, ne avevamo previsti venti» - Il corso di italiano ed educazione civica rivolto ai bengalesi fa boom di iscritti a Mestre. ilgazzettino.it scrive

Mestre, corso di bengalese in un'aula delle elementari. La Lega: «A scuola viene prima l’italiano» - Il consigliere regionale della Lega Giuseppe Pan interviene a gamba tesa sul caso del corso di lingua bengalese organizzato presso la scuola primaria Cesare Battisti di ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Mestre, corso di bengalese per bambini a scuola elementare/ Lega: “La priorità è la cultura italiana” - Mestre, corso di bengalese per bambini a scuola elementare/ Lega: "La priorità è la cultura italiana" È diventato un caso il corso di bengalese organizzato in una scuola elementare di Mestre da ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Mestre Corso Italiano Bengalesi