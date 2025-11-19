A Massimiliano Mostardi il premio ‘Best Holiday Villa Rental Company’

Un premio che riconosce talento e capacità di un professionista e contemporaneamente conferma le potenzialità turistiche di un grande territorio. In questa premessa si inserisce la soddisfazione di Massimiliano Mostardi titolare del ‘Tour Operator Villa Rent Italy’ con sede a Montelparo premiato come ‘Best Holiday Villa Rental Company’ con il ‘Build Real Estate & Property Awards 2025’ dalla prestigiosa rivista internazionale specializzata nel settore turistico immobiliare Build. L’azienda dell’entroterra fermano è conosciuta con il brand ‘villarentitaly.com’ ed è presente in quasi tutte le regioni italiane dove opera nell’ambito degli affitti settimanali di ville con piscina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

