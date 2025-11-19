A Lucca si aprono Le stagioni del Cuore

Arriva a Lucca il progetto sanitario e culturale denominato “Le Stagioni del Cuore”, un’iniziativa itinerante avviata nel mese di ottobre a Pietrasanta per volontà dell’Associazione “Amici del Cuore di Lucca” e diretta a promuovere la prevenzione sanitaria con controlli gratuiti cardiologici e di medicina sportiva per giovani dai 6 ai 18 anni, con organizzazione di incontri divulgativi nel territorio toscano. Il progetto è una delle iniziative principali volte a celebrare i 40 anni di attività dell’Associazione “Amici del Cuore di Lucca” fondata il 20 novembre del 1985. Domani alle 11 è in programma il convegno “Vite disorientate – Stili di vita per promuovere il benessere e la salute”, organizzato in collaborazione con il Comune di Lucca alla Casermetta Santa Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

