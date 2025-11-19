A due voci tutti gli ospiti della prima settimana | da Shain Shapiro a Santiago Espinosa

Il tema scelto quest’anno, Spazi che cantano – verso una filosofia mediterranea, pone al centro la relazione tra suono e pensiero, tra voce e spazio, invitando a esplorare la dimensione del canto come forza di coesione, strumento di inclusione e metafora del vivere comune. Curato dal Maestro. 🔗 Leggi su Quicomo.it