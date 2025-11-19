A due punti dalla vetta a Napoli c’è un clima da tragedia Almeno aspettiamo i verdetti per la sentenza

Congedate le nazionali e dipanata la nebbia del caos di chiacchiere e strepiti su Antonio Conte, ora la parola al campo per capire. Lì in allenamento come nelle gare ufficiali emergono problemi, punti di forza o presunte divisioni di un gruppo. E, soprattutto, emergono i limiti di una squadra come dimostra l’Italia, che sia di Gattuso o di Spalletti. Il crollo contro la Norvegia fornisce non pochi rinforzi ai ragionamenti del coach british-pugliese quando parla di competitività con il calcio europeo e di crescita del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A due punti dalla vetta, a Napoli c’è un clima da tragedia. Almeno aspettiamo i verdetti per la sentenza

Argomenti simili trattati di recente

Dopo sei giornate la classifica vede in vetta la Polisportiva Postiglione a quota 14 punti - facebook.com Vai su Facebook

VFL SERIE B - Giornata 10 I Muchachos restano in vetta con 30 punti Subito dietro Black Steel e New Demons continuano la loro rincorsa al sogno promozione diretta in VFL Serie A Equilibrio e spettacolo in una Serie B sempre più incandescente! ? Vai su X

A due punti dalla vetta, a Napoli c’è un clima da tragedia. Almeno aspettiamo i verdetti per la sentenza - Lo stesso Conte disse: “il tifoso del Napoli diventa cattivo se non vince”. Si legge su ilnapolista.it

Tacchinardi dà la sua versione su Conte: «Per me il Napoli sta andando in crash mentale, la squadra non lo segue e…». La sua analisi - Tacchinardi analizza la tensione dell’ex tecnico: nonostante i soli due punti dalla vetta, la sua pressione sta prosciugando mentalmente la squadra L’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchina ... Lo riporta juventusnews24.com

Inter e Roma in vetta, il Napoli affonda. Conte sibila: «Non voglio accompagnare un morto» - Inter e Roma, tornano in vetta (quota 24) in questo strano e altalenante campionato dove è sempre difficile delineare le gerarchie ... Scrive ilsole24ore.com