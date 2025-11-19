A Città della Scienza il gioco è un diritto | un weekend di scoperta e divertimento

Mai come in questo fine settimana del 22 e 23 novembre 2025, Città della Scienza ribadisce con forza un concetto fondamentale: il gioco è un diritto inalienabile per tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti del mondo. Sulla scia della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it