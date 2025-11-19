Che l’hinterland milanese sia l’area dei grandi investimenti sui data center è noto da tempo. Ex aree industriali di Segrate, Settimo, Cornaredo e Vittuone, sono già state individuate da colossi internazionali come Data 4 e Cyrus One, che investiranno diversi miliardi di euro. A Pregnana Milanese gli operatori che realizzeranno Data Center sono tre, in altrettante aree industriali dismesse da tempo e in stato di degrado. A Bollate un Data Center sorgerà invece nell’area verde tra Cascina del Sole e Cassina Nuova a ridosso della A52, l’ex Rho Monza. Da mesi anche a Cesate è in corso l’iter per la realizzazione di un Data Center nell’area industriale lungo la tangenzialina che porta a Solaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Cesate l’ennesimo Data Center. Colossi, miliardi, progetti e sospetti