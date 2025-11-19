7 donne che stanno facendo la differenza alla Cop30 di Belém

Wired.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se questa conferenza sul clima può raggiungere risultati considerevoli è perché nei ruoli chiave, ci sono persone che hanno fatto dell'ascolto, del merito e della razionalità la loro cifra. Ne abbiamo selezionate sette, e sono tutte donne. 🔗 Leggi su Wired.it

7 donne che stanno facendo la differenza alla cop30 di bel233m

© Wired.it - 7 donne che stanno facendo la differenza alla Cop30 di Belém

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 7 Donne Stanno Facendo