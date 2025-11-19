5G standalone perché in Italia non decolla?

C'entrano i costi degli investimenti, il peso dell'acquisto delle frequenze e il nodo infrastrutture. Così l'Italia è il fanalino di coda in Europa delle reti di quinta generazione. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - 5G standalone, perché in Italia non decolla?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È un nuovo Presidio Slow Food ma si declina al plurale: parliamo di caprini perché, nei comuni del Parco nazionale dell’Aspromonte, non esiste una ricetta unica e ogni azienda lavora il latte rispettando la tradizione del proprio luogo. Così nascono le ricott - facebook.com Vai su Facebook

Missori (Ericsson): “Italia indietro sul 5G Standalone, ma possiamo ancora cambiare il gioco” - (Adnkronos) – Il 5G Standalone è arrivato anche in Italia, ma la strada verso la piena trasformazione digitale del Paese è ancora lunga. Lo riporta msn.com

Il connubio Sma-Rty e 5G privato cambia l’Italia - E con il 5G pubblico c’è quello privato “standalone” che, inteso come rete totalmente indipendente ad accesso controllato e privato, promette una nuova rivoluzione tecnologica e fornisce alle aziende ... Scrive milano.repubblica.it

Ericsson, 'Italia sia leader in sviluppo 5G standalone' - Con queste parole Andrea Missori, presidente e amministratore delegato di Ericsson Italia, ha aperto il suo intervento all'even ... Da ansa.it