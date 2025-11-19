40 secondi la storia di Willy che ci obbliga a guardare la fragilità del nostro tempo – INTERVISTA ESCLUSIVA a Daniele Cartocci

Nelle sale italiane dal 19 novembre 2025, il lungometraggio è un viaggio negli ultimi momenti di vita del giovane Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020. Un'opera necessaria che restituisce la complessità umana e il peso morale di un evento impossibile da dimenticare. A raccontarlo in un'intensa conversazione, l'attore romano, tra i protagonisti del film, che attraverso la sua interpretazione dà voce alle fragilità, ai conflitti interiori e alla responsabilità emotiva di un ruolo reale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - 40 secondi, la storia di Willy che ci obbliga a guardare la fragilità del nostro tempo – INTERVISTA ESCLUSIVA a Daniele Cartocci

Approfondisci con queste news

~ 40 Secondi ~ Il film è basato sulla storia vera di Willy Monteiro Duarte (1999-2020), il giovane ucciso nel 2020 dopo essere intervenuto in una lite. Invece di concentrarsi sull'aggressione, la trama ripercorre le 24 ore precedenti la tragedia, intrecciando le vic - facebook.com Vai su Facebook

Quei 50 secondi di rabbia cieca: Fernando Báez Sosa, massacrato dalla gang dei rugbisti in un video che tormenterà l'Argentina Vai su X

40 Secondi: le foto dal film che racconta la storia di Willy che ha commosso il pubblico a Colleferro - Sono state diffuse oggi nuove foto ufficiali di “40 Secondi”, il film diretto da Vincenzo Alfieri che ricostruisce gli ultimi momenti di vita di Willy Monteiro Duarte, il giovane di Colleferro morto n ... Si legge su tuttosport.com

40 secondi riprende la struttura dei uno dei più grandi film della storia del cinema - In sala dal 19 novembre, 40 Secondi è il nuovo film di Vincenzo Alfieri che ripercorre le ultime 24 ore di vita di Willy Monteiro Duarte, ... Segnala cinefilos.it

40 Secondi: la nostra intervista ai protagonisti Francesco Gheghi, Beatrice Puccilli e Enrico Borello - Arriva al cinema il 19 novembre dopo esser stato presentato e premiato alla Festa del cinema di Roma un film bello e importante come 40 Secondi, sulla tragica storia di Willy Monteiro Duarte. Segnala comingsoon.it