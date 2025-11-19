A 88 anni dalla scomparsa di Amelia Earhart, il governo degli Stati Uniti ha finalmente aperto i suoi archivi sul destino della leggendaria aviatrice. Il 14 novembre 2025, su ordine del Presidente Trump, gli Archivi Nazionali hanno pubblicato una vasta serie di documenti relativi alla sua sparizione sopra le acque del Pacifico. Nata nel 1897, Amelia Earhart era già un’icona quando il suo aereo svanì nel nulla. La sua breve ma intensa carriera l’aveva resa l’eroina per eccellenza dell’età d’oro dell’esplorazione aerea. Fu la prima donna ad attraversare l’Atlantico in solitaria nel 1932, impresa che la catapultò nell’olimpo della celebrità, trasformandola in autrice di bestseller, figura di spicco del femminismo e amica fidata della First Lady Eleanor Roosevelt. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 4.624 pagine declassificate rivelano forse cosa accadde nel Pacifico ad Amelia Earhart